BB dá crédito a revendas de carro, vinculado a emprego O Banco do Brasil reabre hoje o FAT Giro Setorial, que nessa temporada será direcionado exclusivamente às empresas de micro, pequeno e médio portes do comércio a varejo de veículos usados (automóveis, caminhonetes e utilitários). A linha de crédito foi criada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat, órgão ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego do governo federal, para suprir as necessidades de capital de giro de setores responsáveis pela geração de milhares de empregos. Os recursos são oriundos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Em nota, o BB diz que os empréstimos são corrigidos pela TJLP (taxa de juros de longo prazo), acrescida de 11,206% ao ano, o que corresponde a uma taxa efetiva de 1,4% ao mês. O prazo de pagamento pode chegar a até 24 meses, incluída carência de até cinco meses. As revendas poderão contratar operações de valor até R$ 200 mil, observando o prazo limite de 30 de dezembro de 2009. Por determinação do Codefat, as empresas que tomarem o empréstimo deverão firmar em contrato a manutenção dos empregos existentes à época da contratação da linha ou gerados durante a vigência do contrato, sob pena de vencimento antecipado da operação. Além disso, as empresas deverão apresentar certidões de regularidade com órgãos públicos. A expectativa da instituição é de que possam ser atendidas cerca de 3,5 mil revendas com faturamento bruto anual de até R$ 60 milhões.