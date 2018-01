BB deve voltar a fazer captações no mercado internacional Depois de seis meses sem fazer captações no mercado internacional, o Banco do Brasil estuda a possibilidade de fazer uma emissão. Segundo o diretor da área internacional do BB, Augusto Braúna, "o momento está favorável", após as incertezas que predominaram no mercado nos últimos meses. Ele não quis dar detalhes, no entanto, se essa possível operação ocorreria no mercado de Dólar ou Euro. Braúna argumentou apenas que a decisão da instituição de captar ou não levará em conta não somente a necessidade de obter mais recursos para direcionar ao comércio exterior, como também manter uma base de investidores do banco. No início deste mês, venceu uma operação feita pelo BB há cerca de um ano, no valor de 150 milhões de Euros, que venceu e não foi renovada. "Não renovamos porque não havia necessidade dos recursos e o custo estava alto", explicou Braúna. A última captação do BB no mercado internacional foi em dezembro do ano passado, quando ele captou US$ 250 milhões. O aumento das exportações brasileiras tem feito com que os produtores nacionais aumentem a procura por linha de crédito externa. Nos cálculos do BB, as operações de ACC e ACE ? referentes a adiantamento de contratos de câmbio ? deverão somar este ano US$ 9 bilhões, um crescimento significativo em relação aos US$ 7,6 bilhões de 2003 e aos US$ 5,5 bilhões de 2002.