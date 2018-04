BB deverá indenizar cliente por erro em conta O Banco do Brasil (BB) será obrigado a pagar uma indenização de 150 vezes o valor de dois cheques devolvidos, mesmo havendo saldo na conta corrente do cliente. Como os cheques somavam uma quantia de R$ 144,26, a indenização deve chegar a mais R$ 21 mil, pois juros e correção monetária costumam ser agregados a esse valor posteriormente. Essa decisão foi do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e beneficiará o correntista do BB, no Maranhão, Joel de Sousa Silva. De acordo com os argumentos apresentados por ele, os cheques foram devolvidos porque o BB teria realizado uma aplicação financeira com o dinheiro disponível em sua conta corrente, sem que houvesse autorização. Portanto, quando os cheques foram apresentados, não havia saldo na conta, o que gerou a devolução. O correntista também ressaltou que o banco ainda teria cobrado uma taxa de R$ 8 por cheque devolvido. Joel Silva decidiu recorrer à Justiça e entrou com uma ação de indenização por danos morais contra o banco. A primeira decisão estabeleceu um valor equivalente a 300 vezes a soma dos cheques devolvidos - quantia que foi reduzida pela metade no Tribunal de Justiça do Maranhão. De acordo com o BB, foi o correntista quem autorizou a aplicação e, portanto, ele deveria provar os fatos e não a instituição. O STJ deixou claro em sua decisão que a responsabilidade em provar os fatos é do Banco do Brasil. Ou seja, cabe à instituição o ônus da prova de que os cheques não foram devolvidos por sua culpa. E, como o banco não possuía documentação a respeito, assinada pelo correntista, a indenização foi mantida.