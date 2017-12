BB disponibiliza auto-atendimento pelo celular O Banco do Brasil anunciou, na manhã desta quinta-feira, o início da operação do serviço de mobile banking (auto-atendimento bancário pelo celular). A instituição oferece atendimento, relacionamento e negócios via celular e utiliza a tecnologia "mais segura disponível no País", segundo comunicado. "O BB é o único banco que possui parcerias com as principais operadoras do País. Juntas, elas representam 99% da base de usuários de aparelhos celulares ativos no Brasil, atualmente em 88 milhões (dados de fevereiro último)", diz a nota. "É o que chamamos de terceira onda do atendimento bancário, em que, com muita praticidade e por meio de um simples aparelho celular, o cliente do banco pode ter acesso a uma solução completa de auto-atendimento, tendo a sua disposição uma série de operações de alto valor agregado. Tudo isso com toda a facilidade que a mobilidade proporciona. Além disso, o cliente continua contando com os 40 mil terminais eletrônicos do BB e a comodidade da internet", afirmou o presidente do Banco do Brasil, Rossano Maranhão, segundo a nota. Serviço O serviço oferece operações de consulta de saldo de conta corrente e poupança, extrato da conta corrente, pagamento de títulos de cobrança e contas de concessionárias de serviços públicos, transferência entre contas BB, transferências para outros bancos (DOC e TED), recarga de pré-pagos e solicitações de empréstimo pessoal. O BB afirma que já possui mais de 170 mil usuários regulares do serviço banco móvel. Na fase de teste-piloto foram realizadas cerca de 500 mil operações bancárias por mês. O potencial imediato de usuários para o auto-atendimento pelo celular é estimado em 6 milhões de correntistas que já possuem senhas de acesso ao canal internet. O vice-presidente de Varejo do Banco do Brasil, Antonio Francisco de Lima Neto, destaca, segundo a nota da assessoria, que a instituição é a primeira a oferecer o canal de mobile banking com serviços diferenciados.