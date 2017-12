BB disponibilizará R$ 3,4 bi este mês para agricultores O Banco do Brasil vai disponibilizar R$ 3,4 bilhões para os produtores agrícolas no mês de outubro, recursos previstos no orçamento do Plano Agrícola e Pecuário 2003/04, informou o vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil, Ricardo Conceição. Até o final de outubro, a instituição terá liberado R$ 10 bilhões para a agricultura no atual ano-safra, que começou em julho. O valor é 70% maior que o disponibilizado em igual período do ano-agrícola anterior. Conceição também rebateu as críticas do presidente do Conselho de Segurança Alimentar (Consea), Luiz Marinho, que acusa o banco de lentidão na liberação de recursos para a agricultura familiar. ?De julho a setembro, em dinheiro, as liberações do Banco do Brasil para o Pronaf [Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar] cresceram 45%, somando R$ 445 milhões?, afirmou. Ele admitiu, no entanto, que pode haver ?problemas localizados? para a liberação e citou o Estado de Rondônia, onde parceria entre o Banco do Brasil e a Emater deve agilizar a contratação de crédito. No total, o governo prevê a liberação de R$ 32,5 bilhões para a agricultura no ano-safra 2003/04. Desse total, R$ 27,15 bilhões serão destinados a programas gerenciados pelo Ministério da Agricultura e R$ 5,4 bilhões pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.