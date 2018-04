BB diz que passará a financiar a safra de café O vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil, Ricardo Conceição, informou que o Banco deverá assinar contrato na próxima semana com o Ministério da Agricultura, para repassar recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para financiar a colheita da safra de café deste ano (2002/2003). Segundo ele, o BB deverá se habilitar para repassar cerca de R$ 300 milhões, com juros de 9,5% (taxas do Funcafé) para os cafeicultores interessados. Ricardo Conceição informou que as regras operacionais que estavam dificultando a assinatura do contrato, como taxa de remuneração a ser paga pelo BB ao Funcafé, já estão sendo equacionadas entre as áreas jurídicas do Ministério e do Banco. "A expectativa é de que o contrato possa ser assinado na próxima semana", salientou. Ele também explicou que os produtores que tiverem débitos com a instituição referentes a empréstimos passados e que foram renegociados por mais 12 anos, em acerto feito com o governo em outubro passado, deverão concluir esse processo para poder tomar novos financiamentos. A verba total do Funcafé para a colheita deste ano de café é de R$ 500 milhões. E, além da participação do BB nos repasses, bancos privados deverão se habilitar junto ao Ministério da Agricultura. Técnicos da Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério informaram que os bancos Itaú, Bancoob, Banespa e Bradesco já retiraram os editais para examinar. Trigo O vice-presidente para agronegócios do Banco do Brasil, Ricardo Conceição, também contestou as informações veiculadas pelo mercado, de que não há recursos disponíveis no Banco para financiar o cultivo do trigo, especialmente no norte do Paraná. "Não é verdade. Eu questiono este tipo de informação. Os recursos já estão no orçamento do Banco", assegurou. Segundo ele, se alguma agência do BB no interior do País esgotou os recursos para conceder empréstimos, deverá pedir uma suplementação orçamentária para a matriz em Brasília. "Isso é feito rapidamente", garantiu. Ricardo Conceição disse que o Banco conta com R$ 200 milhões para financiar o plantio de trigo desta safra, o que representa R$ 50 milhões a mais que o valor ofertado no ano passado.