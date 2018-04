BB e Bradesco investem em cartão mais seguro O Banco do Brasil e o Bradesco estão iniciando a troca dos cartões dos seus clientes, empregando uma tecnologia mais moderna. A substituição será bastante gradual, ainda é limitada a algumas cidades brasileiras, e, no caso do Bradesco, a cartões de crédito. A nova tecnologia é mais segura contra a clonagem e permite que sejam armazenados mais dados, ou seja, mais serviços na mesma base plástica. No Banco do Brasil, a troca é para todos os clientes, inicialmente para os cartões multifuncionais (Visa ou Mastercard, débito e bancário), por cidade, de acordo com a proporção de novos terminais de reconhecimento instalados. Desde ontem estão sendo enviadas as novas bases plásticas no Rio de Janeiro, o que deve se expandir para o Brasil inteiro até o final de 2003. A partir daí, serão substituídos os cartões bancários sem a função de crédito. Segundo o gerente de divisão da área de cartões do Banco do Brasil, Léo Batista, cartões antigos e novos continuam valendo para todas as operações. A única diferença entre eles é um microchip dourado de cerca de 1 centímetro quadrado, que armazena os dados sobre o cliente. A vantagem do microchip é que ele traz informações criptografadas, ou seja, embaralhadas em código, dificultando sua violação. E, como comporta mais dados, pode ser utilizado para mais serviços financeiros, além dos tradicionais débito e crédito. Para quem tem cartão internacional e viaja para o exterior, o cartão também vale, tanto em novos terminais adaptados à leitura de microchip como para os antigos, que lêem apenas as tarjas magnéticas. Mas Batista ressalta que a tendência de adoção dessa nova tecnologia é mundial, e o cliente provavelmente observará a adoção do novo cartão em outros países também. Os cartões de crédito do Bradesco estão sendo substituídos conforme vão vencendo os antigos, nas principais capitais do Brasil, onde já há terminais capazes de lê-los, mas eles ainda não servem para as funções bancárias. Segundo o diretor da Área de Cartões do Bradesco, Jair Scalco, os novos cartões de crédito do banco com as bandeiras Visa e Mastercard exigem que o cliente digite sua senha em todas as operações. A instituição já trocou 500 mil cartões (cerca de 10% do total) nas principais capitais do País desde 2001, quando o novo sistema entrou em vigor.