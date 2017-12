BB e Caixa anunciam redução de juros O Banco do Brasil informou hoje que está reduzindo hoje os juros de algumas de suas linhas de crédito e do cheque especial. Os juros da linha de crédito para a compra de veículos foram reduzidos de 3,30% ao mês para 2,90% ao mês e a faixa de variação da taxa do cheque especial foi reduzida de 2,70% a 9% ao mês para 2,70% a 8,80% ao mês. Os juros das operações de leasing para veículos caíram de 3,30% ao mês para 2,90% ao mês e a taxa do BB Crédito Turismo caiu de 4,20% ao mês para 3,20% ao mês. Os juros das operações de crédito em que o cliente dá um veículo como garantia foram reduzidos de 4,60% ao mês para 3,90% ao mês. Caixa também baixa juros A Caixa Econômica Federal também vai reduzir as taxas de juros de suas linhas de crédito a partir de amanhã. Segundo comunicado divulgado pelo banco, a redução visa contribuir com os esforços do governo federal em diminuir as taxas de juros praticadas no mercado. A taxa de operações de penhor até R$ 300,00 (faixa I) serão reduzidas de 3,20% para 3,00% ao mês. As operações de penhor acima de R$ 300,00 terão juros reduzidos de 3,75% para R$ 3,65%. A taxa de crédito de consignação em operações até 12 meses cairá de 3,35% para 2,70%, de 3,35% para 2,80% em empréstimos de 13 a 24 meses, e de 3,65% a 3,20% nas transações com período de 25 a 36 meses. A taxa dos empréstimos do tipo "Cred Sênior" passará de 4,75% para 4,60%. Nas operações de 25 a 36 meses, a taxa cairá de 5,10% para 4,95%. Os juros de crédito para capital de giro diminuirão de TR + 3,1% para TR + 2,85% ao mês nas transações com prazo até 12 meses, e de TR + 3,4% para TR + 2,9% nos empréstimos com período de 13 a 24 meses. As taxas de juros de operações para capital de giro com recursos do FAT serão mantidas. No caso da situação "proposta" (70% dos recursos do FAT e 30% da caixa) a taxa mínima continua em 2,49% e a máxima em 3,02% ao mês, enquanto na situação "atual" (50% de recursos do FAT e 50% da Caixa), a taxa segue em 3,35%. Ainda de acordo com a Caixa, essas linhas de crédito dispõem, juntas, de R$ 9,7 bilhões em recursos.