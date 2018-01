BB e Caixa compartilharão pontos de atendimento Os milhões de clientes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal vão contar com um atendimento ampliado no ano que vem. Logo no início de 2004, o BB e a Caixa estarão compartilhando os pontos de atendimento e as máquinas de auto-atendimento. Com isso as transações simples, como saques, depósitos e pagamentos de contas, poderão ser feitas pelos clientes dos dois bancos sob a marca BB ou Caixa. "O BB e a Caixa estão saindo na frente mas, tecnologicamente, é possível numa mesma máquina atender clientes de qualquer instituição", admitiu o diretor de Infra-Estrutura do BB, Manoel Gimenes Ruy. Ele contou que antes de passar a otimizar a rede para ampliar e melhorar o atendimento aos clientes, o BB e a Caixa já vinham trabalhando em projetos conjuntos. Com o objetivo de reduzir custos, as duas maiores instituições públicas do País estavam fazendo compras juntas, lançando concorrências e licitações. O convênio entre os dois bancos não vai implicar em redução dos investimentos, especialmente na área de tecnologia. Vai mesmo, segundo o diretor, reduzir custos. Ganho em escala O ganho em escala, de acordo com Gimenes Ruy, será enorme. O BB dispõe hoje de 12 mil pontos de atendimento, além de 2.100 correspondentes bancários, que são os supermercados. O número de clientes já ultrapassa a 17 milhões, devendo logo chegar aos 20 milhões. Além disso 34 mil máquinas de auto-atendimento estão espalhadas por todo o País e mais 4 mil estão sendo instaladas. Do lado da Caixa são duas mil agências, nove mil lotéricos e 2.108 correspondentes bancários, além de 1.100 caixas automáticos. A Caixa possui 28 milhões de clientes, sendo 24 milhões de caderneta de poupança.