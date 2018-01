BB e CEF antecipam restituição do Imposto de Renda O Banco do Brasil oferecerá, pelo sexto ano consecutivo, uma linha de crédito que antecipa até 70% do valor da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para os clientes que indicarem o banco para o crédito da restituição. Em 2003 foram contratadas 170 mil operações deste tipo, totalizando R$ 205 milhões em empréstimos. O BB estima um crescimento de 20% nas contratações neste ano. Os empréstimos de até R$ 5 mil do "CDC Antecipação IRPF" podem ser solicitados pelos clientes diretamente nos terminais de auto-atendimento ou pela Internet. Acima desse valor, até o limite de R$ 10 mil, o empréstimo requer fiador e deve ser solicitado na agência do BB. O valor mínimo é de R$ 100. A taxa de juros do CDC é de 3,65% ao mês, independentemente do valor contratado, e as operações devem ser liquidadas até o dia 15 de janeiro de 2005. O dinheiro é liberado em conta corrente no ato da apresentação da cópia do recibo da declaração de IRPF em qualquer agência do banco. Caixa Econômica Federal A Caixa Econômica Federal também oferece, em toda a sua rede de agências, a operação de empréstimo destinada à antecipação de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. A Caixa antecipa até 75% do valor da restituição, dependendo da análise cadastral. Para obter o empréstimo, o cliente da Caixa deve optar por receber a restituição do IR na agência em que tem conta. A solicitação do empréstimo deve ser feita diretamente na agência. A taxa para esta operação é de 3,95% ao mês e os os juros são cobrados somente no momento da liberação da restituição, quando a operação será liquidada. O prazo máximo para pagamento do empréstimo é 30 de dezembro de 2004. Não é necessário apresentar avalista. O limite mínimo para a antecipação é de R$ 300,00 e o máximo é de R$ 10.000,00.