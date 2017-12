BB e CEF compartilharão serviços de auto-atendimento Com a participação de 40% do mercado de transações de pontos de auto-atendimento, o Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal (CEF) decidiram atuar de forma conjunta a partir de fevereiro e iniciar, com isso, um processo que possa atrair outras instituições financeiras. A idéia inicial é compartilhar os serviços de saques e de consulta de saldos em Brasília, Curitiba e numa terceira cidade a ser escolhida na próxima semana. "Estes serviços já correspondem a 70% das operações feitas nos terminais da CEF e do BB?, disse o presidente da CEF, Jorge Mattoso. A ampliação do número de serviços (extrato, pagamento de títulos e transferência eletrônica de fundos) deverá ocorrer no segundo semestre do ano em conjunto com a disseminação do compartilhamento do uso dos pontos pelos demais municípios do Brasil. O compartilhamento do uso de pontos de auto-atendimento ajudará, segundo Mattoso, a racionalizar a utilização de equipamentos e reduzir custos operacionais das duas instituições. "O compartilhamento poderá trazer uma redução de custos da ordem de R$ 20 milhões para os dois bancos", disse o vice-presidente de Tecnologia e Infra-estrutura do BB, José Luiz Cerqueira. Num cenário de queda das taxas de juros, o presidente da CEF e do BB ressaltaram que os bancos em geral precisam atuar na diminuição de custos e no aumento das operações de crédito. "No ano passado, tivemos uma economia de R$ 280 milhões e esperamos ter mais em 2004", disse Mattoso. No BB, a redução de custos chegou aos R$ 357 milhões. Empresa comum para liquidação Dentro do processo de compartilhamento, a CEF e o BB querem criar no futuro uma empresa para fazer o serviço de liquidação das operações comuns às duas instituições. A idéia é que um banco compense o outro nos casos em que, por exemplo, os saques feitos por cliente da CEF em caixas eletrônicos do BB ultrapassem os valores sacados da CEF por meio de terminais do BB. O vice-presidente de Varejo e Distribuição do BB, Edson Monteiro, disse que esta empresa poderá ser um embrião do que foram as empresas criadas pelas administradoras de cartão de crédito com o intuito de compartilhar o uso de equipamentos. "Na década de 80, era comum um estabelecimento comercial ter uma máquina para cada cartão. Com a criação da Visanet e da Redecard, isto acabou", disse. O presidente da CEF lembrou que os banqueiros europeus chegam a estranhar a quantidade de caixas eletrônicos quando desembarcam em aeroportos brasileiros. "É um verdadeiro exército de máquinas", disse ao lembrar que o uso compartilhado de máquinas de atendimento eletrônico já é algo comum na Europa e nos Estados Unidos. Por este motivo, Casseb e Mattoso esperam que outras instituições financeiras venham a aderir a projeto de compartilhamento anunciado hoje.