BB e CEF não pensam em elevar juros no curto prazo O Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal (CEF) não pensam em elevar as taxas de juros de suas operações de crédito no curto prazo em função da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de aumentar a taxa básica da economia em 0,25 ponto porcentual ontem. "Por enquanto, não há nada neste sentido", disse um porta-voz do BB ao lembrar que na reunião do Conselho Diretor do banco da última terça-feira o assunto sequer foi discutido. A CEF, por sua vez, admite que o assunto está em estudo, mas ressalta que uma possível decisão de aumentar os juros sairá ainda nesta semana. As assessorias de imprensa do BB e da CEF lembraram, ao mesmo tempo, que as duas instituições anunciaram, em meses passados, reduções de suas taxas, mesmo com a decisão do Copom de manter os juros estáveis. "Não perdemos margem de lucro com isso. Ao contrários, ganhamos com o aumento do número de operações de crédito", disse um porta-voz do BB. No início da semana, o Banco do Brasil anunciou uma redução das taxas de juros de suas operações de crédito rural em meio a um ambiente de expectativa de aumento dos juros pelo Copom.