BB e CEF não têm esquema especial para pagamento de aposentado O presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Jacy Afonso de Melo, informou hoje que até agora não foi procurado pelas direções do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para negociar um esquema especial para pagamento dos aposentados (5,4 milhões são pagos pelo BB e 3 milhões pela CEF), a partir de amanhã. A Assessoria de Imprensa da Caixa informou que, efetivamente, até agora não houve proposta nesse sentido porque, dos cerca de 3 milhões de aposentados que são pagos pela instituição, somente 150 mil não têm cartão para sacar sua aposentadoria em caixa eletrônico. E esse caixas estão funcionando. Também a assessoria do BB informou que os aposentados podem sacar seus benefícios nos quiosques em que funcionam os caixas eletrônicos da instituição. Sindicato quer negociação Melo informou também que levará ao encontro que terá hoje, às 15 horas, com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vantuil Abdala, juntamente com o presidente da Confederação Nacional dos Bancários, Vagner Freitas de Moraes, a tese da categoria favorável à solução da greve pela negociação, em vez do recurso à Justiça do Trabalho. Embora essa tese venha sendo defendida pela categoria há dias, a greve há chega hoje a seu 15º dia, sem solução e dirigentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal já ameaçaram ir à Justiça. Quanto à adesão ao movimento grevista em Brasília, Jacy Melo disse que 70% dos funcionários das agências dos bancos privados estão parados e 100% das dos que trabalham nos bancos oficiais. Segundo informações das assessoria da CEF e do BB, entretanto, parte das agências das duas instituição na capital federal estão parcialmente abertas.