BB e CEF oferecerão linhas a aposentados nos próximos dias O Banco do Brasil (BB) esclareceu hoje que tornará disponível nos próximos dias, junto com a Caixa Econômica Federal (CEF), a linha de crédito aos aposentados e pensionistas do INSS. "Alguns aposentados já têm procurado as nossas agências, mas o produto ainda não ficou pronto", disse um porta-voz do BB. Com prazo máximo de 36 meses, o empréstimo terá juros entre 1,75% e 3,5% ao mês e poderá ser descontado diretamente em folha. O valor do empréstimo, segundo o BB, variará de acordo com a renda do aposentado.