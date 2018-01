BB e CEF poderão elevar a participação no mercado

Com a edição da MP, o governo Dilma repetiu o que fez o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2009, pela Lei n.º 11.908, BB e CEF foram autorizados a fazer aquisições até dezembro de 2012. A regra foi agora renovada nas mesmas condições, permitindo que as duas instituições possam comprar ativos de bancos públicos ou privados, desde que com sede no Brasil, bem como de companhias de securitização, previdência e capitalização.

A decisão pode ter o efeito de reabrir porta já arrombada. Deputados da oposição argumentaram que a MP pode criar uma espécie de “seguro-banqueiro”, abrindo espaço para a salvação de bancos falidos. A crítica não é despropositada.

Um dos piores negócios do gênero foi a aquisição pela CEF de 36,6% das ações do Banco Panamericano, que pertencia ao Grupo Silvio Santos. Houve prejuízo bilionário para os acionistas. Outra operação conhecida foi a compra de 49,9% do Banco Votorantim pelo BB, a pretexto de ampliar negócios no mercado de financiamento de veículos. Nessas sociedades, o BB teve prejuízo até 2013 e a CEF, até há pouco.

Os bancos estatais aumentaram significativamente sua participação no mercado de crédito, de R$ 3,216 trilhões em dezembro. Detinham quase 56% do estoque de crédito do sistema financeiro, cabendo 29,4% aos bancos privados nacionais e 14,6% aos bancos estrangeiros. Em 2015, os estatais elevaram os empréstimos em 10,9%; os estrangeiros, em 6,9%; e os privados nacionais cortaram créditos em 0,8%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A exposição de motivos diz que a MP visa a “fortalecer” o BB e a CEF, de forma a “capacitá-los para concorrer em igualdade de condições com instituições financeiras privadas na aquisição de ativos”. A justificativa é enganosa, pois o BB e a CEF já têm acesso a capitais, praticam taxas de mercado e auferem grandes lucros.