BB é o maior administrador de fundos O ranking da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) coloca novamente o Banco do Brasil (BB) como o maior administrador de recursos de terceiros do País. A instituição fechou o mês de abril registrando um patrimônio líquido de R$ 36,3 bilhões. Veja na tabela abaixo os dez maiores administradores: Bancos Patrimônio líquido (em R$) Banco do Brasil 36,3 bilhões Itaú 27,9 bilhões Bradesco 26,3 bilhões Unibanco 14,2 bilhões CEF 12,8 bilhões BankBoston 11,7 bilhões Citibank 11,7 bilhões ABN Amro 9,5 bilhões HSBC 8,4 bilhões Safra 7,6 bilhões Fonte: Anbid Em relação ao ranking de março, as posições no mês de abril seguem a mesma seqüência. Quanto à participação de cada instituição nos setores da administração de recursos, o estudo da Anbid revelou que os fundos de ações do Banco do Brasil são os mais procurados. A instituição administra 36,79% dos recursos. Os fundos de renda fixa do banco respondem por 20,27% do segmento. Na modalidade de fundos com capital garantido, o Itaú é o lider e detém 42,97% dos recursos dessa modalidade. No setor de fundos DI, o maior administrador é Bradesco com 23,97%. Os fundos cambiais do Citibank atraem a maior parte dos investidores de fundos cambiais, 15%.