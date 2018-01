BB e Turn Key realizam leilão de imóveis A Turn Key Leilões realizará no próximo dia 16 de março, um leilão de imóveis pertencentes ao Banco do Brasil (BB). Serão leiloadas mais de 40 opções de apartamentos, casas, sobrados, terrenos residenciais e áreas industriais na Grande São Paulo e interior do Estado. O interessado não precisará comprovar renda e poderão optar pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento em até 180 meses, com juros a partir de 0,5% ao mês mais a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e entrada mínima de 5% . Segundo o leiloeiro oficial Ernani Felix, os preços dos imóveis foram reavaliados e estão em torno de 15% abaixo dos preço dos últimos leilões. Serão oferecidas opções como um imóvel na Vila Prudente, em São Paulo, com área correspondente a 7.242 metros quadrados, localizado em área destinada a Centro Comercial com valor mínimo de R$ 1.428.000,00. Outra boa dica é um imóvel em São José dos Campos, com duas casas e piscina, com área construída de 439,75 metros quadrados, em terreno de 4.181 metros quadrados, o lance inicial é de R$ 466.000,00. Também será leiloado um apartamento na região do Itaim com sala de estar, cozinha, área de serviço, dois dormitórios, banheiro, dependências de empregada e uma vaga de garagem, com área útil de 86 m² e lance mínimo de R$ 104.000,00. Outra opção é um prédio comercial no Jardim Japão, com área construída total de 1.859 metros quadrados em terreno de 1.215 metros quadrados. Este imóvel é composto de dois pavimentos, o primeiro com um grande salão e dois banheiros e o segundo com salas comerciais por R$ 598.000,00. Os interessados podem acessar a página www.ernani.com.br para conferir as fotos e a relação dos imóveis ou podem entrar em contato com a Turn Key Leilões pelo telefone (11) 3611.9099.