BB está preparado para financiar crescimento, diz Casseb O presidente do Banco do Brasil, Cassio Casseb, disse hoje em palestra promovida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef), que o Banco do Brasil está preparado para financiar o crescimento sustentado. Para Casseb, o pior momento da economia brasileira ficou para trás e, sustenta ele, se terá um crescimento maior. Ele lembrou que o Banco do Brasil já vem praticando taxas de juros inferiores a de outras instituições financeiras. A contribuição do Banco do Brasil para o crescimento sustentado será por meio de projetos de microfinanças, voltados para a população de menor poder aquisitivo; o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) dirigido (para compra de material de construção, eletrodoméstico); e a coordenação e financiamento de clientes privados no programa plurianual de investimento (2004/2007). Casseb afirmou que nos próximos dias serão conhecidos os projetos de infra-estrutura, e que nos primeiros oito meses deste ano o Banco do Brasil dedicou-se a montar equipes de project finance (projetos financeiros) para dar consultoria ao setor público e privado nos projetos do programa plurianual.