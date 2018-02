BB estuda aumentar capital para poder emprestar mais O Banco do Brasil (BB) anunciou ontem que vai estudar, com o Tesouro Nacional, o aumento de seu capital para alavancar sua capacidade de ofertar crédito. A capitalização ocorreria por meio da emissão primária de ações (lançamento de novos papéis), da qual devem participar os investidores privados e o próprio Tesouro, que não abre mão do controle acionário do banco.