BB: falha em sistema gera débito indevido O Banco do Brasil confirmou há pouco que foi feita hoje uma anotação de débito em contas de clientes da instituição. Segundo o banco, o erro aconteceu devido a um problema em seu sistema de informática e atingiu apenas um universo pequeno de clientes. De acordo com a assessoria de imprensa do BB, o erro ocorreu quando o sistema começou a rodar seu programa de cobrança de tarifas bancárias. O Banco do Brasil garante que nenhum destes débitos foi lançado na conta dos clientes afetados pelo problema. "O débito não foi lançado na conta dos clientes e, portanto, não haverá prejuízos para o correntista ou para a cobrança de IOF ou CPMF", disse o porta-voz do BB. O Banco do Brasil tem cerca de 32 milhões de clientes, mas ainda não soube precisar o número de correntistas afetados pelo problema. A anotação de débito equivocada será desfeita ainda na noite de hoje, segundo o banco.