BB fará oferta pública de Embraer PN O Banco do Brasil está coordenando uma oferta pública de ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Embraer até dia 11. Clientes podem investir tanto na compra direta das ações como em cotas do fundo BB Ações Embraer. Na compra direta, podem-se adquirir lotes de R$ 2,5 mil a R$ 125 mil. No fundo, investem-se entre R$ 200 e R$ 100 mil. A Embraer é a quarta maior fabricante de aviões, com 34% do mercado mundial de jatos regionais e negócios em 26 países. Registrou em 2000 o melhor desempenho de sua história, totalizando 14 trimestres consecutivos de lucros crescentes. As ações preferenciais da Embraer subiram 212,92% em 12 meses, até dia 25 de maio.