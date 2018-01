BB faz captação de US$ 100 mi na Europa O Banco do Brasil (BB) fechou uma captação de US$ 100 milhões no mercado europeu, a primeira operação de um banco oficial no exterior no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A operação coordenada pela BB Securities - subsidiária do banco em Londres - envolveu a venda de eurobônus de um ano a 45 investidores participantes da transação. "Tivemos uma boa base de investidores nesta colocação", disse o diretor da Área Internacional do BB, Osanan Barros. Os títulos vencerão em 28 de janeiro de 2004 e os recursos começarão a entrar no País a partir da próxima terça-feira, quando haverá a liquidação financeira da operação. O diretor do BB explicou que os recursos serão inicialmente depositados em uma conta do banco no exterior e depois ingressarão no Brasil gradualmente. "Os recursos entrarão paulatinamente e serão usados no financiamento às nossas exportações", disse. Osanan disse que a demanda na colocação de ontem ficou dentro valor exato da captação, de US$ 100 milhões. "Mas nada impedirá que o valor da colocação aumente até o dia 28 próximo (data da liquidação da captação), se houver um crescimento da demanda", explicou. A última vez que o BB havia feito uma lançamento de títulos no exterior foi em janeiro de 2001, quando foram captados US$ 100 milhões numa operação de 2 anos e cupom de 7,5% ao ano. Na operação de ontem, o cupom dos títulos colocados em mercado ficou em 6,25% ao ano e a rentabilidade, em 6,375%. "É difícil traçar um paralelo com a colocação de janeiro de 2001, em função de os prazos das duas operações serem diferenciados", disse. Os títulos, segundo Osanan, foram vendidos inicialmente a 99,8807% do valor de face. Ele esclareceu ainda que, durante o ano passado, o banco preferiu realizar captações no exterior por meio de securitizações de recebíveis, em vez da colocação de títulos. A última operação desta modalidade foi fechada em 11 de setembro de 2002 e resultou numa captação de US$ 40 milhões no mercado norte-americano, por um prazo de sete anos, com uma estratégia inovadora de negociar individualmente com os investidores. Na ocasião, a operação foi considerada fruto do esforço do governo para retomar as linhas de crédito para o Brasil, interrompidas durante a crise financeira. Além disso, o BB conseguiu mais US$ 75 milhões de cinco bancos europeus. Todo o dinheiro seria destinado ao comércio externo. Com a crise de confiança que abalou o mercado brasileiro, o BB perdeu cerca de 20% do estoque de linhas comerciais que tinha no início de 2002. Mas, em setembro, pelo menos 80% já foram recuperadas. A primeira oferta de recursos para o BB veio no início de setembro, no mesmo dia em que o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, estavam reunidos com banqueiros em Nova York para tentar restabelecer o fluxo de linhas para o Brasil. A partir daí, os próprios diretores e gerentes do BB nas agências no exterior se empenharam num corpo a corpo para convencer bancos e investidores a emprestar dinheiro ao Brasil.