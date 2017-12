BB faz leilão de imóveis pelo Brasil O Banco do Brasil vai leiloar 303 imóveis em cinco leilões pelo país. Os bens estão avaliados em R$ 12,3 milhões e estão localizados nos estados da BA, PB, PE, RN, RS, MT, MS, GO, TO e SP. No dia 13, em Recife, serão ofertados 46 imóveis situados na PB, PE e RN, dentre eles um prédio comercial, em Jaboatão dos Guararapes (PE), avaliado pelo lance mínimo de R$ 224 mil. Em Santana do Livramento (RS), dia 14, vão a pregão 41 imóveis. Ainda no Rio Grande do Sul o BB leiloa, no dia 17, mais 28 imóveis em Ijuí. Outros 96 imóveis, localizados em MT, MS, GO, TO e SP, serão negociados dia 18, em Presidente Prudente (SP). Também no dia 18, em Juazeiro (BA), serão negociados outros 92 imóveis situados na BA e PE. Outras informações sobre o assunto estão no site do banco (veja link abaixo).