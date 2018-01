BB fecha convênio para financiamento de eletrodomésticos O Banco do Brasil assina hoje convênios com a rede de supermercados Pão de Açúcar e as indústrias Multibrás e Gradiente para oferecer aos clientes dessas companhias linhas de crédito para compra de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. O banco dispõe de duas linhas. Uma delas é o BB Crédito EletroEletrônicos, que também inclui o financiamento a eletrodomésticos, até o valor de R$ 5 mil. Nesta linha, são disponibilizados recursos do do próprio banco, com juros de 3,02% ao mês e prazo de 24 meses. A outra linha, o BB Crédito Eletrodomésticos, usa recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e é destinada ao financiamento de geladeiras, fogões, máquinas de lavar e televisores, até o valor de R$ 900,00. Os juros são de 2,53% ao mês e o prazo chega a 36 meses. Neste caso, a prestação mínima é de R$ 20,00. A iniciativa, segundo o Banco do Brasil, visa ampliar sua participação no mercado de financiamentos de bens de consumo, além de estar em linha com a política de recuperação econômica incentivada pelo governo federal.