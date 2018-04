BB: funcionários da Nossa Caixa não serão demitidos O Banco do Brasil informou que foi mal interpretado ontem sobre o fechamento de 30 agências da Nossa Caixa no Estado de São Paulo. Em uma reunião com representantes do Sindicato dos Bancários de São Paulo, o presidente do BB, Antônio Lima Neto, afirmou que não haverá demissões de funcionários da Nossa Caixa e que, durante o processo de integração da instituição paulista, serão avaliadas as possibilidades de manutenção das atuais agências ou remanejamento para outras localidades. "A princípio, não pensamos em fechar as agências e não se fala em demissão, até porque o banco tem planos de se expandir", informou a assessoria do BB. De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Luiz Cláudio Marcolino, o presidente do BB assumiu compromisso de manutenção dos empregos, mas a entidade vai buscar garantir isso por escrito durante o processo de negociação para a aprovação do projeto de venda da Nossa Caixa na Assembléia Legislativa em São Paulo. "O presidente se comprometeu em preservar os empregos, os direitos e trabalhar em um processo de incorporação tranqüilo", disse Marcolino. A Nossa Caixa possui 14.708 funcionários e o Banco do Brasil, 84.258.