BB ganha espaço como agente financeiro de governos estaduais As liquidações e transformações de bancos estaduais em agências de fomente abriram espaço para o Banco do Brasil (BB) aumentar sua participação como agente financeiro de governos estaduais. "Hoje, nós somos banqueiros de sete Estados (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Tocantins, Rondônia, Rio Grande do Norte e Roraima)", disse o diretor de Governo do BB, João Carlos de Mattos. Junto com a conta única dos Estados, o banco ainda levou mais 650 mil servidores estaduais, que recebem seus vencimentos em agências do BB. Para 2004, o BB planeja ampliar essa participação ao tomar parte das licitações nos Estados da Bahia, de Pernambuco e do Paraná. "No Paraná, ainda há uma pendência jurídica para saber se o governo do Estado poderá cancelar a renovação até 2010 do contrato feito com o Itaú. Estamos aguardando para saber qual será a decisão final", explicou o diretor do BB. Em Pernambuco, o contrato com o ABN Amro foi renovado até novembro do próximo ano, mas poderá haver uma suspensão antes deste prazo. A licitação na Bahia já está marcada para o dia 30 de junho de 2004. "Se ganharmos a licitação, teremos mais 230 mil servidores só com a Bahia", disse Mattos. Municípios e governo federal O BB, além disso, já administra 2 mil contas de municípios brasileiros e há 2 milhões de servidores que recebem os salários em suas agências. "Temos 51% dos servidores municipais e 42% das contas de prefeituras", disse o diretor do BB. Na área federal, o banco é responsável pelo pagamento de 75% dos servidores públicos. ?Estes servidores optaram por ficar no banco, mesmo depois que o governo abriu a possibilidade de outras instituições financeiras realizarem este serviço", comentou Carlos de Mattos. A estratégia para o ano que vem é crescer mais 10% neste setor, com aumento de participações nos municípios e por meio do aumento do número de clientes dos Ministérios da Marinha, Aeronáutica e Exército.