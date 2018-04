BB: há muitas incertezas sobre investimento Na semana passada, o governo anunciou que pretende realizar no segundo semestre uma oferta pública de ações do Banco do Brasil (BB). O objetivo da operação, segundo declarou o ministro da Fazenda Pedro Malan, é enquadrar a instituição no Novo Mercado, em que 25% das ações precisam ser negociadas no mercado. Hoje apenas 8,7% das ações estão em poder público. Outra exigência para a entrada no Novo Mercado é a ausência de ações preferenciais (PN, sem direito a voto). Hoje 44% das ações do banco são preferenciais e, portanto, caso a operação seja de fato realizada, estes papéis poderão ser convertidos para ações ordinárias (ON, com direito a voto). Os detalhes da operação serão discutido em uma Assembléia Geral entre o final de maio e o início de junho. Os analistas aguardam mais informações sobre as condições da operação para apresentarem uma opinião mais clara sobre as vantagens e desvantagens da proposta. Há duvidas sobre a possibilidade ou não do uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra das ações; a proporção em que as ações preferenciais serão convertidas para ordinárias; a oferta de um desconto para a compra dos papéis e qual será este porcentual; a data em que a operação será realizada e, até lá, qual será o comportamento das ações. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eleazar de Carvalho, afirmou que até o final de julho estará concluída a modelagem da operação. Segundo ele, a oferta, a princípio, será feita apenas no mercado interno, pois, para estender a oferta ao mercado internacional, seria preciso adaptar dados contábeis do BB às normas exigidas pela Securities Exchange Comission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais nos EUA. Incertezas políticas afetam análises Analistas também destacam que as incertezas quanto à escolha do sucessor do presidente Fernando Henrique Cardoso e da linha administrativa a ser adotada pelo próximo governo para os bancos públicos federais deverão influenciar na análise sobre o investimento e, portanto, poderão prejudicar a venda das ações. No ano passado, depois de passar por uma forte reestruturação patrimonial, com a troca de diversos títulos e desoneração do risco de operações de crédito deficitárias, o BB apresentou o maior lucro de sua história recente, de R$ 1,082 bilhão. Para analistas, no entanto, ainda é muito cedo para afirmar que o BB vai manter esses resultados ao longo do tempo. De qualquer forma, a adesão do Banco do Brasil ao Novo Mercado pode dar um impulso mais significativo a esse segmento da Bovespa, segundo analistas. O Novo Mercado é destinado às empresas que têm apenas ações ordinárias e assumem um compromisso de ser mais transparentes e de respeitar os direitos dos minoritários. Hoje, apenas a Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) faz parte desse segmento. Comportamento das ações nos últimos dias Nos últimos 12 meses, as ações ordinárias do Banco do Brasil já subiram 58,79%, e as preferenciais avançaram em Bolsa 56,38%. No mesmo período, o Ibovespa ? Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa ? caiu 8,91%. Na sexta-feira passada, as ações dispararam. As ordinárias tiveram alta de 8,52% e as preferenciais, 5% de valorização. No ano, Banco do Brasil ON acumula ganho superior a 23% e as preferenciais, 22%. Mas atenção: o fato de as ações do BB terem se valorizado nas últimas semanas não garante que isso se repetirá no futuro. Veja mais informações sobre o assunto nos links abaixo.