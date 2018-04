BB indenizará cliente em R$ 20 mil O Banco do Brasil (BB) foi condenado a pagar indenização de 100 salários mínimos (R$ 20 mil) por haver devolvido indevidamente um cheque no valor de R$ 198. Essa é a decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que beneficiou os advogados Francisco de Assis Pereira e Augusto Torres de Abreu Pereira, correntistas do banco. Em 1995, os clientes do BB tiveram um cheque devolvido por insuficiência de fundos, embora tivessem dinheiro suficiente para realizar o pagamento. A quantia estava aplicada em fundo de curto prazo com programação de resgate automático, que não foi efetuado. De acordo os correntistas, o mal-entendido causou grande confusão. O cheque foi usado para pagar os serviços de um alfaiate de Fortaleza que o repassou à firma Abrahão Otoch & Cia Ltda. Para resgatar o documento, eles foram obrigados a pagar juros. Para piorar a situação dos clientes do BB, o banco levantou as fichas cadastrais no Serasa - Centralização dos Serviços Bancários - em que constavam três folhas de ocorrência com homônimos. Por tudo isso, decidiram recorrer à Justiça para obter indenização.