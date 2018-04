BB indenizará por inclusão indevida no Serasa O Banco do Brasil Administradora de Cartões de Crédito será obrigado a indenizar a funcionária pública Eni Genoveva Machado por inclusão indevida no Serasa - Centralização dos Serviços Bancários. Essa foi a decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reduziu o pagamento de 200 salários mínimos (R$ 40 mil) para R$ 10 mil. Em 1996, a funcionária pública, depois de adquirir o cartão de crédito da Ouro Card-Visa com o limite de R$ 7 mil, passou a receber várias faturas de compras que não havia feito. Segundo ela, um ano após ter sofrido constrangimentos causados pela administradora, decidiu comprar um pacote turístico da Soletur para o Canadá. O pacote custou R$ 1.371,96. Porém, quatro dias antes de embarcar, descobriu que seu nome estava inscrito junto ao Serasa. Eni Machado entrou com uma ação de indenização por dano moral no valor de 500 salários mínimos (R$ 100 mil). Para justificar o equívoco, a administradora de cartões alegou que havia uma quadrilha de falsificadores fazendo a clonagem de cartões. No entanto, o argumento não foi comprovado. As decisões anteriores também foram favoráveis à funcionária pública.