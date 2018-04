BB inicia negociações para compra do Banestes

O Banco do Brasil informou que iniciou as negociações com o governo do Estado do Espírito Santo para a aquisição do controle acionário do Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo) para posterior incorporação da instituição. Veja Também: Veja o que muda com a Medida Provisória 443 Veja as semelhanças entre a MP 443 e o pacote britânico De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Em fato relevante, o BB lembra que é consenso que a operação deverá preservar adequadamente os interesses do público relacionado das companhias envolvidas, incluindo empregados, correntistas, acionistas e outros parceiros. Na última quarta-feira, o plenário da Câmara concluiu a votação da Medida Provisória 443, que permite que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal comprem instituições financeiras privadas. Os deputados rejeitaram alterações feitas pelos senadores, como a exigência de autorização prévia do Congresso para a compra que envolver troca de controle acionário.