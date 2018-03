BB: 'instabilidade' causou pane em operações eletrônicas

De acordo com a assessoria de imprensa do BB, houve "instabilidade" no sistema durante a madrugada, quando são liquidadas todas as operações realizadas no dia anterior - nesse caso, da segunda-feira. Por essa dificuldade em "rodar o sistema", a área técnica da instituição optou por repetir todo o procedimento no fim da madrugada. A decisão foi tomada por "segurança e conservadorismo", afirma a instituição. Esse processamento se prolongou até o meio da manhã.

Mas, com o início da manhã, quando os clientes passaram a procurar os canais de atendimento, os servidores do BB ainda não tinham conseguido liquidar as operações da segunda-feira e, ao mesmo tempo, realizar as novas transações da terça-feira. Por isso, os sistemas do banco passaram a ficar indisponíveis em boa parte das agências nos dois Estados.

Também foram registrados alguns casos em que o extrato bancário exibia a liquidação de duas operações idênticas. Assim, um único depósito, por exemplo, era registrado duas vezes no extrato bancário. O problema pode ter sido causado pela decisão do banco de "rodar o sistema" duas vezes. Segundo a assessoria de imprensa do banco, esses casos deverão ser solucionados automaticamente pelo sistema do banco. Caso o problema persista, o cliente deve procurar a agência onde tem conta ou os canais de atendimento eletrônico.

Segundo a assessoria de imprensa do BB, o sistema voltou a funcionar de forma gradual e, por volta das 12 horas, as operações já estavam sendo realizadas normalmente. A Agência Estado, porém, ligou por volta das 15h30 para várias agências do BB na Capital e interior paulista e algumas ainda não estão com os serviços totalmente restabelecidos.