BB já anuncia redução de juros em linhas de crédito Minutos depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) ter anunciado a queda da taxa de juros de 20% para 19% ao ano, o vice-presidente de Varejo e Distribuição do Banco do Brasil (BB), Edson Machado Monteiro, anunciou a redução dos juros de algumas linhas de crédito relacionadas ao consumo. ?Estamos reduzindo os juros do crédito e leasing de veículos de 2,80% para 2,72% ao mês?, disse. As taxas para a compra de equipamentos da linha de eletroeletrônicos caíram de 3,10% para 3,02% ao mês. O custo dos empréstimos para compra de pacotes de turismo foi reduzido de 3,10% para 3,02%. Os juros da linha de capital de giro para as pequenas empresas foram reduzidos de 3,03% para 2,96% ao mês.