BB já financiou R$ 101,3 mi para material de construção O Banco do Brasil já liberou R$ 101,3 milhões para a linha de crédito BB Crédito Material Construção. O valor corresponde à metade dos R$ 200 milhões desembolsados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e se destina a clientes interessados em construir ou reformar imóveis residenciais urbanos. A linha foi distribuída a cerca de 41,8 mil clientes que solicitaram o financiamento. O valor médio de cada operação, de acordo com o Banco do Brasil, é de R$ 2.423,00, a serem aplicados na aquisição de material básico, hidráulico, elétrico, entre outros. O crédito por cliente pode chegar a R$ 10 mil, de acordo com limite pré-aprovado pela instituição. O pagamento pode ser efetuado em até 24 meses, com vencimento da primeira parcela até 59 dias após a emissão do crédito, juros de 1,98% ao mês e alíquota zero de Imposto sobre Operação Financeira (IOF). Para contratar a linha de crédito, o cliente pode solicitar o financiamento diretamente nos terminais da rede de cartões Visa, instalados nas lojas de material de construção. A opção pelo financiamento é feita no momento da compra e não há necessidade de comprovação do negócio na agência bancária.