BB já liberou R$ 33,5 milhões para antecipação do IR Reaberta para novas contratações no início deste mês, a linha de crédito do Banco do Brasil (BB) destinada aos clientes pessoa física que desejam antecipar o pagamento do Imposto de Renda (IR) já emprestou R$ 33,5 milhões, um valor 20% superior ao contratado no mesmo período do ano passado. Em 2004, os empréstimos totalizaram R$ 212 milhões num total de 177 mil operações. Para 2005, a expectativa da instituição é que o volume financeiro das operações evolua em 20% sobre o ano passado. De acordo com as informações passadas pelo BB, as taxas de juros nessas linhas variam de 2,75% a 3,3%, dependendo do valor contratado. O valor mínimo para se obter o crédito é R$ 100 e o máximo corresponde a 70% do valor que será restituído - limitado a R$ 10 mil.