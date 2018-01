BB lança acesso à Internet via celular A onda de lançamentos de serviços pela Internet por meio do celular na última semana agora inclui o Banco do Brasil.A instituição já está oferecendo transações bancárias via aparelhos celulares dotados de tecnologia Wireless Application Protocol (WAP). Pelo site é possível fazer consultas a lançamentos futuros, saldos de conta corrente e poupança, extratos, pagamento de títulos, conta de água, luz, telefone e gás. Para acessar essa tecnologia, o cliente BB precisa adquirir seu celular WAP e habilitá-lo em uma operadora conveniada com o banco.