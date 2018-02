BB lança crédito de R$ 200 milhões para taxistas O Banco do Brasil (BB) lançou hoje uma linha de crédito para taxistas, voltada para a aquisição de veículos novos. O recurso de até R$ 200 milhões virá do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Por meio da linha, o taxista poderá financiar até 90% do valor do carro e o seguro inicial, observado o teto de R$ 60 mil. Os automóveis devem ser fabricados no Brasil e equipados com motor de cilindrada até dois mil centímetros cúbicos (2.0).