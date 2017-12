BB lança crédito pessoal com juros de 2% ao mês O Banco do Brasil lançará nos próximos dias uma linha de empréstimo pessoal, com juros de 2% ao mês, destinado a aposentados e pensionistas, que recebam até dois salários mínimos, via cartão de pagamento de benefícios. O cliente terá limite de crédito pré-aprovado no valor do benefício, limitado a R$ 480,00. O prazo de pagamento varia de seis a 24 meses, com débito na data do crédito do benefício. A contratação do BB Crédito Benefício poderá ser solicitada em qualquer terminal de auto-atendimento do banco. A liberação do empréstimo é imediata, no ato da solicitação por meio de crédito em conta corrente. O empréstimo poderá ser renovado após o pagamento de, pelo menos, seis parcelas.