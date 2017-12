BB lança crédito pessoal pré-aprovado O Banco do Brasil aumentou o volume de crédito para pessoa física, usando um sistema de avaliação do perfil e das condições financeiras do cliente chamado "credit score". Dos 11 milhões de clientes do banco, 8 milhões já têm crédito pré-aprovado. No primeiro semestre desse ano, a instituição concedeu R$ 4,2 bilhões em operações de crédito pessoal. É a maior carteira do segmento de varejo bancário do País. Assim que abre uma conta no Banco do Brasil, o cliente tem seus dados cadastrais analisados e o limite de crédito calculado. Caso a pessoa deseje ter o serviço à sua disposição, deverá assinar um contrato e, a partir daí, poderá usar o dinheiro assim que desejar. O crédito pode ser solicitado pelo telefone, caixa eletrônico, Internet ou pessoalmente. O cliente pode escolher entre mais de 10 modalidades de linha de crédito dentro do limite determinado pelo "credit score". A linha mais utilizada é a CDC Salário, que oferece crédito de até duas vezes o valor do salário, para pagar em até 18 vezes, com taxa mensal de 3,8%. Para optar pelo CDC, é preciso ter conta salário no Banco do Brasil. Nas outras linhas de crédito, as taxas variam de 2,4% a 4,6%. De acordo com o superintendente da área de varejo, Ricardo Vieira, o "credit score" faz parte da estratégia de desenvolver soluções bancárias. Vieira destaca, ainda, que o sistema de crédito está mantendo os níveis de inadimplência abaixo dos do mercado. Como exemplo, cita o CDC Salário, cuja inadimplência é inferior a 1% ao mês.