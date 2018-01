BB lança em abril sistema de pagamento via celular O Banco do Brasil lançará em abril um sistema que possibilita ao cliente efetuar pagamentos pelo telefone celular, conhecido como mobile payment. A opção estará disponível nas cinco maiores capitais do País - Salvador, São Paulo, Rio, Fortaleza e Belo Horizonte, informa a instituição, em comunicado. Durante o processo de pagamento, ao efetuar uma compra ou pedir um produto por telefone, o cliente informa ao estabelecimento comercial o seu número de celular. Por meio de uma opção disponível no terminal POS da rede Visanet, a transação é registrada pelo lojista e fica pendente no sistema do BB. A liquidação é feita pelo cliente, que confirma a compra usando o próprio aparelho ou por meio do internet banking. O pagamento pode ser feito na modalidade débito em conta corrente ou cartão de crédito. Para a diretora de Tecnologia do banco, Glória Guimarães, a opção de pagamento pelo celular deverá impulsionar o número de usuários do canal mobile banking, que já conta com 400 mil clientes cadastrados. O BB apresentará o projeto no Ciab 2007, evento de automação bancária.