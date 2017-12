BB lança empréstimo para servidores da União Os servidores públicos civis da União já podem, a partir de hoje, contratar empréstimos pessoais com desconto na folha de pagamento (crédito em consignação) com o Banco do Brasil. O vice-presidente de varejo e Distribuição do BB, Edson Monteiro, e o secretário- adjunto do Ministério do Planejamento, Élvio Lima Gaspar, anunciaram que já está em operação o convênio assinado pelos dois órgãos no final do ano passado. O servidor correntista do BB pode contratar o empréstimo via internet. Os juros variam de 1,75% ao mês a 3,10% ao mês, dependendo do prazo do financiamento, que pode chegar a 36 meses. O crédito à disposição no BB varia de R$ 100,00 a R$ 40 mil, dependendo do salário do servidor. A prestação do empréstimo não pode ultrapassar a 30% do salário do servidor. O vice-presidente do BB acredita que num primeiro momento haverá a substituição do crédito da linha do rédito Direto ao Consumidor para o empréstimo em consignação em folha, uma vez que os juros dessa última são mais baixos. Hoje o saldo dos empréstimos da linha do CDC, no Banco do Brasil, é de R$ 2 bilhões. Monteiro estima um crescimento de 40% sobre os empréstimos em consignação.