BB lança linha de crédito para turismo Já está disponível o BB Crédito Turismo, linha de crédito pela qual os clientes do Banco do Brasil podem financiar pacotes turísticos, passagens aéreas, diárias de hotel, aluguéis de veículos, passeios, city-tour e todos os produtos comercializados por qualquer agência de turismo. O BB Crédito Turismo pode ser solicitado por meio dos terminais da auto-atendimento, Internet e BB Palm. Depois, basta levar o original da nota fiscal, bilhete de passagem ou "voucher", em qualquer agência. O credito é efetuado à noite, na data da entrega do documento.