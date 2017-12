BB lança novos fundos de investimento Com o objetivo de atrair mais clientes, o Banco do Brasil reestruturou seus produtos para pessoas físicas, empresas e governo, oferecendo uma variedade maior de aplicações. Para isso, o banco realizou uma pesquisa para saber quais eram as principais necessidades dos clientes. De acordo com o gerente da divisão de captação do Banco do Brasil, Reginaldo Ligeiro, verificou-se que o cliente busca facilidade na identificação do fundo que se adapte ao seu perfil. "Carteira com papéis que atendam às necessidades, facilidade de movimentação e comodidade com os canais automáticos ou pela Internet são as principais pontos averiguados na pesquisa", explica. Veja na tabela abaixo, os produtos do Banco do Brasil que foram reformulados: Portifólio de fundos de investimento para pessoa física Nome Aplicação inicial (R$) Aplicação Subsequente (R$) Resgate (R$) Saldo Mínimo (R$) Taxa de administração BB Fix 200,00 200,00 200,00 200,00 4,5 % ao ano BB Fix Preferencial 2.500,00 250,00 250,00 250,00 2,0 % ao ano BB Fix Especial 25.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 1,5 % ao ano BB Fix Especial Plus 50.000.00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1,0 % ao ano BB Fix Private 300.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 0,5 % ao ano BB DI CPMF 200,00 200,00 200,00 200,00 6,0 % ao ano BB DI Preferencial 2.500,00 250,00 250,00 250,00 2,5 % ao ano BB DI Especial 25.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 1,5 % ao ano BB DI Especial Plus 50.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1,0 % ao ano BB DI Private 300.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 0.5 % ao ano BB Premium Especial Plus 50.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1,0 % ao ano BB Cambial Preferencial 2.500,00 250,00 250,00 250,00 4,0 % ao ano BB Cambial Especial Plus 50.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1,0 % ao ano BB Multicarteira Preferencial 2.500,00 250,00 250,00 250,00 2,5 % ao ano BB Multicarteira Especial Plus 50.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 3,0 % ao ano