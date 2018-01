BB lança produto para brasileiros residentes no exterior A exemplo do que fez a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco do Brasil lançou hoje novos serviços direcionados a brasileiros residentes no exterior. A partir de amanhã, essas pessoas poderão abrir uma conta eletrônica simplificada pelo site da instituição na Internet e remeter recursos para o Brasil. Além disso, o BB está possibilitando que qualquer pessoa que more no exterior e tenha um cartão de crédito da bandeira Visa, emitido lá fora, possa mandar até R$ 30 mil por mês para correntistas do BB no Brasil, debitando a quantia diretamente do cartão de crédito. O custo mensal de operação será em média de 2,58% do valor remetido. Ao contrário da CEF, o BB tem agências e pontos de atendimento no exterior. Ainda sim, o diretor da área internacional do BB, Augusto Braúna, acredita que os novos produtos e serviços serão um complemento no atendimento a sua clientela. Hoje o BB tem 150 mil clientes, pessoas físicas, fora do Brasil. Desse total, 110 mil estão no Japão. Em média, os descendentes japoneses remeteram US$ 800 milhões para o País no ano passado. Outros US$ 800 milhões foram remetidos em 2003 por brasileiros que moram nos Estados Unidos.