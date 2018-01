BB lança site de previdência O bbprevidencia.com.br é o novo site do portal Banco do Brasil. Lançado na última sexta-feira, o site coloca à disposição do público serviços na área de administração de fundos de pensão. Entre eles, estão assessoria para elaboração de planos de benefícios, gestão financeira de recursos, concessão, manutenção, cancelamento e pagamento de benefícios. A BB Previdência desenvolve e reorganiza os sistemas de previdência de 100 municípios e estados, além de administrar planos fechados de previdência de 36 empresas, reunindo cerca de 25 mil participantes.