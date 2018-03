BB lançará aplicação em agronegócio até início de fevereiro O vice-presidente de Agronegócio do Banco do Brasil, Ricardo Conceição, previu hoje que a instituição deve lançar, até o início de fevereiro, um dos novos títulos agrícolas - a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) para captação de recursos com lastro em lotes de Cédulas de Produto Rural(CPR). Segundo Conceição, o Banco do Brasil está fazendo consultas ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para saber se não precisa de regulamentação. Ele disse também que nos próximos dias deve sair um decreto do presidente Lula isentando a operação de IOF. "Vamos fazer devagar para angariar a simpatia do mercado", disse Conceição. "Não temos pressa em crescer", completou. Ele acredita que o título "tem tudo para ser um papel nobre no mercado". O vice-presidente acredita que deve levar de 90 a 120 dias para que os novos papéis agrícolas sejam difundidos. No dia 31 de dezembro foi publicado no Diário Oficial a lei 11.079, instituindo cinco novos títulos de crédito agropecuários.