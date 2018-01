BB leiloa 101 imóveis nesta semana O Banco do Brasil oferta, em três leilões nesta semana, 101 imóveis, avaliados pelo total de R$ 6,3 milhões. No dia 9, em Salvador (BA), 48 unidades serão negociadas. Outros 13 imóveis, localizados no estado do Maranhão, vão a pregão no dia 11, em São Luís (MA). Também no dia 11 serão oferecidos mais 40 imóveis localizados no estado de São Paulo. O Leilão paulista, que acontece na capital do estado, traz como destaque uma gleba urbana com área de 36 mil m2, na cidade, avaliada em R$ 754 mil. Mais dois destaques também fazem do pregão em São Paulo, são galpões comerciais, também na capital, com áreas de 1,8 mil m2 e 2,2 mil m2 e avaliados em R$ 648 mil e R$ 688 mil.