BB leiloa 89 imóveis O Banco do Brasil leiloará esta semana 89 imóveis nos Estados de São Paulo, Piauí e Maranhão. No dia 2 de maio, em São Paulo, será negociado um terreno comercial com área aproximada de 4,8 mil metros quadrados, na capital, com lance mínimo de R$ 1,8 milhão. No dia 3, em Teresina, serão oferecidos 35 imóveis localizados no Piauí e no Maranhão. Em Bauru (SP), serão leiloados 53 imóveis. Os destaques são um prédio comercial, construído em terreno de 872 metros quadrados, com lance mínimo de R$ 923 mil, e um imóvel industrial com área total de 19,4 mil metros quadrados. O lance mínimo para o lote é de R$ 3,3 milhões. O formato dos leilões dependerá de cada leiloeiro. Alguns poderão ser conduzidos pela Internet, por fax e até por cartas. Os imóveis são classificados em A, B e C, de acordo com a liquidez. Os do tipo A têm entrada de 20% e até 120 meses para pagamento, com taxas de juros de 0,75% ao mês e correção anual de acordo com o IGPM. No primeiro ano deve ser pagos 35% do valor. Para os três tipos de imóveis, há uma taxa de 5% para o leiloeiro e de 5% de sinal para o banco (valor que será descontado da entrada) Os imóveis B têm entrada de 15% e até 120 meses para pagamento, com juros de 0,75% ao mês mais correção anual pelo IGPM. No primeiro ano deve ser pago 25% do valor do imóvel. Para os do tipo C, a entrada é de 5% e o pagamento, em até 120 meses. Os juros são de 20% ao mês, mais correção anual pelo IGPM. No primeiro ano, devem ser pagos 15% do valor. Mais informações no site do banco (ver link abaixo).