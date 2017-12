BB leiloa imóveis pelo Brasil Em cinco leilões e uma concorrência para esta semana, o Banco do Brasil põe à venda 214 imóveis, avaliados pelo total de R$ 24 milhões. Ontem, em Pernambuco, foram leiloados 24 imóveis. Hoje, dia 21, em Manaus, outros 23 imóveis na região norte vão a negócio. Dia 23, em Salvador e Brasília, o banco oferta 62 imóveis em Goiás e na Bahia. O destaque é uma loja na capital baiana com uma área de 2,1 mil metros quadrados e lance mínimo de R$ 4 milhões. Em São Paulo 63 imóveis vão a pregão, no dia 24. Os destaques estão na capital: um prédio comercial com área de 2 mil metros quadrados na Vila Prudente, avaliado em R$ 1,2 milhão e uma mansão, com 1,4 mil metros quadrados e lance mínimo de R$ 836 mil, no bairro do Morumbi. Para demais informações veja o site www.bb.com.br, item compra e venda de bens - ofertas.