BB leiloará 10 imóveis em Sergipe na sexta O Banco do Brasil realizará leilão de dez imóveis em Sergipe, na próxima sexta-feira. O evento acontecerá às 11h, no auditório do Espaço Emes, em Aracaju. Se todas as unidades forem vendidas pelo lance mínimo, o banco arrecadará R$ 1,39 milhão. Os interessados poderão consultar as outras ofertas no site do Banco do Brasil: www.bb.com.br Os imóveis estão distribuídos entre os municípios de Aracaju, Lagarto, Estância, Itabaianhinha e São Critóvão. A oferta mais barata refere-se a cada um dos 27 lotes do loteamento Nossa Senhora da Piedade. A área total do terreno é de 13.500 metros quadrados e o lance mínimo será de R$ 6,6 mil por lote. O imóvel mais caro à venda é uma gleba na área urbana de Aracaju. Com área útil de 410.179 metros quadrados, o terreno situa-se na Rodovia José Sarney, sem número, no bairro de Mosqueiro-Curral Falso. A gleba foi avaliada em, no mínimo, R$ 1,102 milhão.