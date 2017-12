BB leiloará 209 imóveis esta semana O Banco do Brasil oferta, nesta semana, 209 imóveis avaliados em R$ 13 milhões. O maior número de ofertas acontece hoje com 70 imóveis localizados em Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Amanhã, serão negociados 47 imóveis no Distrito Federal, em Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outros 49 imóveis serão leiloados, dia 21, no Rio Grande do Sul e Maranhão. Em Sapiranga (RS), serão ofertados dois pavilhões industriais, com lance mínimo de R$ 1,66 milhão e dois prédios industriais, com lance mínimo de R$ 1,56 milhão. Outros 10 imóveis serão ofertados, também no dia 21, no Acre, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Mais informações podem ser encontradas no site da instituição (veja o link abaixo).